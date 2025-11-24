مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت آب شرکت مهندسی آبفای کشور در شیراز گفت : با هدف افزایش سلامت آب آشامیدنی در هزار و ۴۲۱ شهر و ۳۸ هزار روستای زیر پوشش، آزمون‌های کلرسنجی، میکروبی و کدورت‌سنجی انجام شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: با هدف تضمین سلامت آب آشامیدنی و تقویت نظام پایش بهداشت آب، بیش از ۲۲ میلیون آزمون کلرسنجی، میکروبی و کدورت‌سنجی در شش‌ماهه نخست امسال در سراسر کشور انجام شده است.

مدیر کل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور با تاکید بر اهمیت این حجم از پایش منظم گفت: تداوم نمونه‌برداری و تحلیل آزمایشگاهی، ستون اصلی تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای مردم در اقصی نقاط کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای شاخص‌های بهداشت آب و اطمینان از سلامت منابع تأمین و شبکه‌های توزیع ایفا می‌کند.