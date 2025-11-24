پخش زنده
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم تشییع ۱۴ شهدای گمنام از دقایقی پیش در بندرعباس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان گفت: این مراسم از میدان شهدا (یادبود) بندرعباس با حضور گسترده مردم آغاز شد و تا گلزار شهدای این شهر ادامه دارد.
سرهنگ رضا رکن الدینی افزود: این شهدا در عملیاتهای خیبر، بدر، کربلای ۴، ۵، و ۶ والفجرمقدماتی، یک، ۶، ۳، ۸، و عملیات مولای متقیان به شهادت رسیدند.
سرهنگ رضا رکن الدینی افزود: سن این شهدا از ۱۷ تا ۳۱ سال است.
پیکرهای شهدا از امروز سوم آذر سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) تا ۱۳ آذر روز وفات حضرتام البنین (س)، درشش شهرستان تشییع و به خاک سپرده میشوند.
وی گفت: شهرستان بندرعباس میزبان پنج شهید، میناب سه، رودان و حاجیآباد هر کدام دو شهید، بندرجاسک یک و شهرستان بشاگرد میزبان یک شهید گمنام است.