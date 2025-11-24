عنوان قهرمان تیمی مسابقات کشتی بازی‌های المپیک ناشنوایان در هر دو بخش فرنگی و آزاد به ایران اختصاص یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پرونده رقابت‌های کشتی در بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) با برگزاری مبارزات نهایی کشتی آزاد بسته شد.

در این روز از مسابقات، کشتی آزاد ایران صاحب یک نشان طلا، ۳ نقره و یک برنز شد. بر این اساس محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم طلا گرفت. کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم، ابوالفضل زهره وند در وزن ۷۴ کیلوگرم و محمد قمر پور در وزن ۱۲۵ کیلوگرم صاحب نشان نقره شدند. عرفان ستاری هم در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب نشان برنز شد.

حسین نوری دیگر آزادکار ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان بود که از دستیابی به نشان وزن ۸۶ کیلوگرم بازماند.

در کشتی فرنگی هم ۲ نشان طلا، یک نقره و ۳ برنز از آن کاروان ایران شد. در این بخش میثم دزفولی در وزن ۸۷ کیلوگرم و ابوذر ربیع زاده در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب نشان طلا شدند. مهدی بخشی در وزن ۶۷ کیلوگرم صاحب نشان نقره شد. ضمن اینکه صادق ابوالوفایی دروزن ۶۰ کیلوگرم، محمد زراعت پیشه در وزن ۷۷ کیلوگرم و محمدرضا شعبانی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به نشان برنز اوزان خود دست یافتند.

بدین ترتیب کشتی فرنگی و آزاد ایران به ترتیب با مجموع ۶ و ۵ نشان عنوان قهرمانی بخش تیمی را به خود اختصاص دادند.