پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال مهرگان نور در هفته دوم لیگ برتر والیبال، در دیداری بیرون خانه در سه ست متوالی به تیم شهداب یزد باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم والیبال مهرگان نور نماینده مازندران در هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان کشور، در دیداری بیرون خانه در سه ست متوالی به تیم شهداب یزد باخت.
این مسابقه شامگاه یکشنبه در سالن شاهدیه یزد و با حضور حدود ۲ هزار تماشاگر برگزار شد. تیم میزبان در این دیدار موفق شد سه ست را با نتایج ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۰ از آن خود کند و مهرگان نور را شکست دهد.
این مسابقه را امید فولادیوندا به عنوان داور اول و اسماعیل رزقی به عنوان داور دوم قضاوت کردند و کیوان عابدزاده نیز داور ویدئوچک بود.
سی و نهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران با حضور تیمهای پیکان تهران، طبیعت، پاس گرگان، شهداب یزد، چادر ملو اردکان، صنعتگران امید، رازین پلیمر، سایپا تهران، مس رفسنجان، استقلال گنبد، شهرداری ارومیه، فولاد سیرجان، مهرگان نور و فولاد مبارکه سپاهان برگزار می شود.
بر اساس مقررات و تصمیم فدراسیون والیبال در فصل جدید لیگ برتر مردان ایران در دور مقدماتی این دوره از رقابتها، تیمها در قالب یک گروه به صورت رفت و برگشت با هم مسابقه میدهند و سپس هشت تیم برتر راهی مرحله پلیآف خواهند شد.
در لیگ برتر امسال، دیدارهای مرحله گروهی بعد از ۲۶ هفته به پایان میرسد و هشت تیم برتر به مرحله پلیآف صعود میکنند و تیمهای پیروز ۲ مسابقه از سه دیدار، به مرحله بعدی راه خواهند یافت و در این مرحله تیمهای اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم به رقابت میپردازند.