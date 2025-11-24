

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) سارا ادریا در وزن منهای ۶۱ کیلوگرم در نخستین مبارزه مقابل حریفی از جمهوری چک ۶ بر صفر پیروز شد.

ادریا در دور دوم با حریفی از کشور میزبان مبارزه کرد و ۶ بر ۷ باخت و نشان برنز وزن منهای ۶۱ کیلوگرم مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان را کسب کرد.

نشان برنز ادریا، بیست و نهمین نشان کاروان ایران است.