پخش زنده
امروز: -
سارا ادریا نشان برنز بازیهای کاراته بازیهای المپیک ناشنوایان در وزن منهای ۶۱ کیلوگرم را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای کاراته بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) سارا ادریا در وزن منهای ۶۱ کیلوگرم در نخستین مبارزه مقابل حریفی از جمهوری چک ۶ بر صفر پیروز شد.
ادریا در دور دوم با حریفی از کشور میزبان مبارزه کرد و ۶ بر ۷ باخت و نشان برنز وزن منهای ۶۱ کیلوگرم مسابقات کاراته بازیهای المپیک ناشنوایان را کسب کرد.
نشان برنز ادریا، بیست و نهمین نشان کاروان ایران است.