





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،یونس عزیزی گفت: مراسم تشییع این شهدای والا مقام راس ساعت 10صبح صبح روز سوم آذر از میدان انقلاب اسلامی به سمت مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار می شود.

سرهنگ یونس عزیزی به جان فشانی، ایثار و از خودگذشتگی شهدای هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و از تشکل ها، اقشار مختلف جامعه، خانواده شهدا و ایثارگران و جامعه بانوان خواست در مراسم تشییع پیکر این شهدای عزیز شرکت کنند.

عزیزی گفت: مراسم تشییع پیکر شهدا با تجمع در مقابل مسجد جامع با مداحی مداحان اهل بیت و سخنرانی ادامه پیدا می کند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه در ادامه سخنران اصلی این مراسم را حجت الاسلام و المسلمین «حبیب الله غفوری» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر کرمانشاه معرفی کرد.

مراسم تشییع پیکر‌های مطهر ٣٠٠ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس سوم آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) از ساعت ۸ صبح در سراسر کشور برگزار می‌گردد.