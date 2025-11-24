پخش زنده
اولین دستگاه IVL عروق قلبی بخش دولتی استان در بخش آنژیوگرافی بیمارستان هاجر شهرکرد با درمان موفق سه بیمار کار خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: دستگاه (Intravascular Lithotripsy) IVL عروق قلبی با استفاده از یک روش جدید کمک میکند رگهای قلبی که دچار انسداد شده را با استفاده از کاتترهای مخصوص بر پایه استفاده از امواج اولتراسونیک را باز کند و مسیر را برای کارگزاری استنتهای داخل قلبی هموار کند.
صالحی فرد افزود: در واقع IVL شبیه به روشی است که برای شکستن سنگهای کلیه استفاده میشود، اما در داخل عروق خونی انجام میگیرد.
به گفته وی: این روش باعث ایجاد ضربههای صوتی در پلاکهای سخت میشود و آنها را خرد و تبدیل به پودر میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: جلوگیری از عمل باز قلبی، عوارض کمتر نسبت به روشهای دیگر، ایمنتر و کم خطرتر برای بیماران و افزایش درصد موفقیت آنژیوپلاستی در بیماران، کاهش خطر پارگی رگ از مزایاس استفاده از این دستگاه است.