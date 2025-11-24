پخش زنده
بر اساس گزارش وزارت کشور، حدود ۷۰ درصد مصوبات کارگروههای استانی در حوزه رفع موانع تولید اجرایی و عملیاتی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در حاشیه نشست هماندیشی رفع موانع تولید در کاشان با اشاره به رویکرد دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تقویت کارگروههای استانی گفت: در سفرهای استانی و جلسات کارگروهها، بر اساس آمار موجود حدود ۷۰ درصد مصوبات عملیاتی شده است و این نشاندهنده انسجام ملی در حمایت از تولید و تولیدکنندگان است.
ارشاد استعدادی ادامه داد: اجرانشدن بخشی از مصوبات به دلیل عمل نکردن برخی تولیدکنندگان به تعهدات خود بوده و بخشی نیز ناشی از همکاری نداشتن برخی دستگاهها با مجموعههای تولیدی است.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی ستاد حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط است، افزود: بخش اعظم اشتغال، تولید و گردش نقدینگی کشور در این مجموعهها محقق میشود، اما تاکنون حمایت کافی از آنها صورت نگرفته است. برنامه ما این است که با همکاری اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اصناف، حمایت ویژهای از این بخش داشته باشیم.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به مشکلات ذهنی و ادراکی برخی مدیران و کارشناسان گفت: تولیدکنندگان بارها تأکید کردهاند که درصورتیکه تحریمهای داخلی حل شود، آنها قادر به حل تحریمهای خارجی خواهند بود. یکی از وظایف بسیج نیز کمک به رفع همین موانع ذهنی و ادراکی است تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید و سرمایهگذاری محقق شود.
استعدادی تاکید کرد: دولت و مجموعههای حاکمیتی نباید رقیب بخش خصوصی باشند، بلکه مینه را برای فعالیت درست و دقیق بخش خصوصی فراهم کنند. بسیج نیز میتواند با ایجاد انسجام و وفاق، نقش مهمی در رفع موانع تولید ایفا کند.