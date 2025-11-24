پخش زنده
آبادان و خرمشهر در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بانوی دو عالم سیاهپوش و عزادار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرچمهای سیاه بر سردر خانهها مساجد، حسینیهها و تکایا برافراشته شده و شهر سیاه پوش شده است.
اهالی جنوب غرب، ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در عزای شهادت این بانوی بزرگوار رخت عزا بر تن کردند و با برگزاری مراسمهای عزاداری این مصیبت جانکاه را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) تسلیت میگویند.
ارادتمندان به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بویژه دخت مکرم پیامبر اسلام (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) امروز در آیینهای جداگانه در نقاط مختلف شهرهای آبادان، خرمشهر، اروندکنار، مینو شهر و چوئبده و روستاهای بخش مرکزی با حضور در مساجد، حسینیهها و اماکن مذهبی در سوگ آن حضرت عزاداری خواهند کرد.