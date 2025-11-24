پخش زنده
امروز: -
اولین یادواره شهدای دانش آموز با عنوان لالههای روشن در دبستان دخترانه لاجوردی کاشان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ پددر سردار شهید ابن الرسول در این یادواره تأکید کرد: نقش جوانان و دانشآموزان در «جهاد تبیین» و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بیش از هر زمان دیگری اهمیت و میتواند پشتوانهای برای حفظ اعتماد و وحدت ملی باشد.
وی افزود: تجربههای گذشته نشان داده که قدرتهای استکباری هیچگاه قابل اعتماد نیست و ملت ایران لازم است با تکیه بر ایمان، وحدت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، نقشههای دشمنان را خنثی کند.
این محفل یادبود شهدای دانش آموز جنگ ۱۲ روزه و یابود ۳۳۶ شهید دانش آموز کاشان در دوران ۸ سال دفاع مقدس بود.