به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ پددر سردار شهید ابن الرسول در این یادواره تأکید کرد: نقش جوانان و دانش‌آموزان در «جهاد تبیین» و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بیش از هر زمان دیگری اهمیت و می‌تواند پشتوانه‌ای برای حفظ اعتماد و وحدت ملی باشد.

وی افزود: تجربه‌های گذشته نشان داده که قدرت‌های استکباری هیچ‌گاه قابل اعتماد نیست و ملت ایران لازم است با تکیه بر ایمان، وحدت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، نقشه‌های دشمنان را خنثی کند.

این محفل یادبود شهدای دانش آموز جنگ ۱۲ روزه و یابود ۳۳۶ شهید دانش آموز کاشان در دوران ۸ سال دفاع مقدس بود.