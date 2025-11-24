پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان کرمانشاه گفت : اعضای باند حرفهای حفاران غیرمجاز در منطقه درهمران شهرستان صحنه دستگیر شدند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سرهنگ کامیار رحمتی، گفت: گزارشهایی مبنی بر فعالیت مشکوک گروهی در پوشش زنبورداری و پرورش عسل در منطقه درهمران شهرستان صحنه به یگان حفاظت استان واصل شد.
پس از بررسی اولیه مشخص شد این افراد با سوءاستفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه و با ایجاد چندین کندوی عسل بهعنوان پوشش، اقدام به حفاریهای گسترده و غیرمجاز در غارهای طبیعی و محوطههای تاریخی اطراف کردهاند.
او افزود: بهمحض تأیید گزارشها، تیمهای عملیاتی یگان حفاظت استان با همکاری اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان صحنه و پایگاه مقاومت شهرستان کنگاور عملیات رصد اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت چند هفتهای را آغاز کردند. در نهایت با هماهنگی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان صحنه، عوامل در حین ارتکاب جرم دستگیر و تجهیزات آنان ضبط شد.
سرهنگ رحمتی تأکید کرد: از این حفاران غیرمجاز مقادیر قابلتوجهی مواد منفجره خطرناک، دستگاههای حفاری پیشرفته، ژنراتور برق، کمپرسور باد، چندین رشته دینامیت، چاشنی و فتیله انفجاری، ابزارآلات برقی و دستی حفاری و سایر ادوات تخریب کشف و توقیف شد.
همچنین محلهای حفاریشده پلمب و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی کرمانشاه در پایان از مردم خواست هرگونه فعالیت مشکوک در محوطهها و آثار تاریخی را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی ۰۹۶۶۲ یگان حفاظت میراثفرهنگی کشور گزارش دهند.