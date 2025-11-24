به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پیکر هنرمند توانا در عرصه نمایش، زنده یاد رحیم دادوند با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و برخی از مسئولان استانی و شهرستانی در روستای تیرآبگون سرفاریاب تشییع و به خاک سپرده شد.

زنده یاد رحیم دادوند سال‌های زیادی با هنرنمایی در نقش‌های مختلف و در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی به ویژه با شرکت در آئین تعزیه خوانی همزمان با ایام عزاداری در ماه محرم و همچنین برنامه‌های نمایشی ویژه دهه مبارک فجر در زمینه رشد فرهنگ اسلامی تلاش کرد.

آن مرحوم در زندگی شخصی و دوران هنری خود بسیار متواضع و صادقانه نقش آفرید و در میان عموم مردم منطقه از محبوبیت خاصی برخوردار بود.

زنده یاد رحیم دادوند همچنین در زمینه رفع گرفتاری و مشکلات مردم نیازمند واسط خیر بود و توانست با کمک خیران در شهرستان‌های کهگیلویه و چرام اسباب خیر و دستگیری از نیازمندان باشد.

سرانجام این هنرمند مردمی پس از ۴۵ سال زندگی پر ثمر در حوزه‌های هنری و فرهنگی در حسرت داشتن فرزند، در صبحگاه شنبه اول آذر ماه بر اثر بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرد و دار فانی را وداع گفت.