رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان از اوج گیری شیوع آنفلوانزا و هشدار به گروه های پرخطر در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز کارخانهای، گروههای پرخطر را شامل سالمندان، مادران باردار، کودکان و بیماران زمینهای عنوان کرد و افزود: حجم مراجعه به بیمارستانها و مراکز درمانی به دلیل ابتلا به آنفلوانزا روزانه رو به افزایش است.
او با بیان اینکه آزمایش ۲۵ درصد از افراد آزمایشهای انجام شده برای بیماران مراجعه کننده نشانگر ابتلای آنان به آنفلوانزا است، تأکید کرد: البته شیوع این بیماری نسبت به سالهای گذشته با حدود یک ماه تأخیر آغاز شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه گروههای پرخطر و افراد مبتلا به بیماریهای زمینهای و مزمن باید مراقبت بیشتری از خود داشته باشند، تصریح کرد: خودداری از حضور در مکانهای شلوغ، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی، شست و شوی مرتب دست ها، دست نزدن به چشم و دهان و بینی، استراحت مناسب و مصرف مایعات زیاد برای این افراد مورد تأکید است.
کارخانه ای با بیان اینکه تب ناگهانی، گلودرد و بدن درد، سرفه و حالت تهوع و بی اشتهایی از نشانههای آنفلوانزا میتواند باشد، افزود: افراد در صورت بروز نشانههای زیر به پزشک مراجعه کنند و مراقبتهای درمانی لازم را برای بهبودی به عمل بیاورند و از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیکها خودداری کنند و هرگونه دارو را تنها با تجویز و تأیید پزشک مصرف کنند.
کارخانهای با بیان اینکه والدین دانش آموزان فرزندان مشکوک به آنفلوانزا و یا مبتلا به این بیماری را به مدرسه نفرستند، تأکید کرد: در کنار توجه به توصیه پزشک، استراحت کافی به مدت ۳ تا ۵ روز برای بهبودی فرد مبتلا ضرورت دارد.