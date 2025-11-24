پخش زنده
همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) مراکز انتقال خون هرمزگان امروز آماده پذیرش اهداکنندگان خون در سراسر استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت: در این روز، اهداکنندگان خون میتوانند به مراکز مختلف انتقال خون در شهرهای مختلف استان مراجعه و در این اقدام انساندوستانه مشارکت کنند.
زارعی افزود: اهداکنندگان در بندرعباس میتوانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ امروز به مرکز انتقال خون در حد فاصل چهار راه مرادی و فلکه برق، روبروی آموزش و پرورش مراجعه کنند.
وی گفت: مراکز در شهرستانهای بندرلنگه، میناب و قشم هم از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر فعال هستند.
مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت: اهداکنندگان خون برای اولین بار باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.
زارعی افزود: این فعالیتها با هدف تأمین خون و فرآوردههای خونی برای بیماران نیازمند صورت میگیرد.