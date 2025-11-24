به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت: در این روز، اهداکنندگان خون می‌توانند به مراکز مختلف انتقال خون در شهر‌های مختلف استان مراجعه و در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

زارعی افزود: اهداکنندگان در بندرعباس می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ امروز به مرکز انتقال خون در حد فاصل چهار راه مرادی و فلکه برق، روبروی آموزش و پرورش مراجعه کنند.

بیشتر بخوانید؛ کاهش ذخائر خونی در هرمزگان

وی گفت: مراکز در شهرستان‌های بندرلنگه، میناب و قشم هم از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ ظهر فعال هستند.

مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت: اهداکنندگان خون برای اولین بار باید کارت ملی خود را به همراه داشته باشند.

زارعی افزود: این فعالیت‌ها با هدف تأمین خون و فرآورده‌های خونی برای بیماران نیازمند صورت می‌گیرد.