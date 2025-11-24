پخش زنده
شاخص کیفی هوا در خرمشهر در وضع قرمز و در آبادان در وضع نارنجی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شاخص کیفی هوا امروز دوشنبه سوم آذر منتهی در ساعت ۹ صبح در خرمشهر با ۱۵۳، کارون با ۱۶۷، اهواز با ۱۶۶، آغاجاری با ۱۵۵، بهبهان با ۱۵۱، هویزه با ۱۸۱ و شوشتر با ۱۶۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمای گروههای سنی قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان با ۱۰۴، شادگان با ۱۳۹ و ملاثانی با ۱۴۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار دارد.
همچنین وضعیت هوا در شهرهای هندیجان، رامشیر، امیدیه، رامهرمز، هفتکل، باغملک، ایذه، لالی، دزفول، اندیمشک و شوش در وضع زرد و قابل قبول و شهرهای دزپارت، اندیکا و مسجدسلیمان گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.