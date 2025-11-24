امروز: -
تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام -تهران (۲)

آیین تشییع پیکر پاک ۱۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس صبح امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ همزمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س) از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا با حضور مردم شهیدپرور برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ - ۱۴:۳۵
