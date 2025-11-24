امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام -استان‌ها (۲)

آیین تشییع پیکر پاک ۱۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس صبح امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ همزمان با سالروز شهادت مظلومانه حضرت زهرا (س) در اصفهان و سراسر کشور برگزار شد.
عکاس :آزاده عزیزیان /
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ - ۱۳:۴۴
خبرهای مرتبط

استقبال از شهدای گمنام دفاع مقدس در شیراز

استقبال از پیکر مطهر هشت شهید گمنام در همدان

برچسب ها: تشییع ، شهدا
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 