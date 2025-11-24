پخش زنده
مراسم سوگواری و عزاداری سالروز شهادتامابیها حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور عاشقان و مریدان اهل بیت در قدمگاه خضر نبی (ع) آبادان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) از حسینیهها و مساجد آبادان با پای پیاده، خود را به قدمگاه خضرنبی (ع) در هفت کیلومتری شرق آبادان در ساحل رودخانه بهمنشیر رساندند و با اجرای مراسم عزاداری در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشک ماتم ریختند.
در این مراسم جمعی از روحانیون و خطبا در سخنانی در مورد فضایل علمی و اخلاقی و شخصیت والای حضرت فاطمه (س) مطالبی بیان کردند و حاضران به سوگواری پرداختند و سنج و دمام و سینه زنی از جمله برنامههای این آیین عزاداری بود.