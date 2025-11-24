پخش زنده
سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) نهتنها یادآور غربت و مظلومیت بانوی بزرگ اسلام است، بلکه فرصتی برای بازخوانی سیره روشن ایشان در دفاع از حق و حقیقت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حضرت فاطمه زهرا (س)، یگانه دخت گرامی خاتمالانبیاء حضرت محمد مصطفی (ص)، عصاره خلقت و نماد تمامنمای فضائل اخلاقی و انسانی است. زندگی ایشان، از تولد تا شهادت، هر لحظهاش درسی است برای جویندگان حقیقت و رهروان طریق کمال.
فاطمه (س)؛ دختری از جنس نور و مادر پدر
رابطه حضرت زهرا (س) با پدر بزرگوارشان، پیامبر اکرم (ص)، رابطهای فراتر از یک نسبت خونی بود. پیامبر (ص) ایشان را "امّ ابیها" (مادر پدرش) میخواندند؛ تعبیری که عمق ارادت، دلسوزی و پناهگاه بودن فاطمه (س) برای رسول خدا (ص) را در سختترین شرایط نشان میدهد. ایشان در برابر توهینها و آزارهای کفار، تسلیبخش قلب پدر بودند و در بزنگاههای دشوار رسالت، با حمایت معنوی خود، قوت قلبی برای پیامبر (ص) محسوب میشدند. این رابطه، الگویی برای پیوند عمیق عاطفی و معنوی بین فرزند و والدین، با محوریت احترام و حمایت است.
فاطمه (س)؛ همسر ولایت، همراهی بیبدیل
زندگی مشترک حضرت فاطمه (س) با امیرالمؤمنین علی (ع) نمادی از پیوند الهی، عشق حقیقی و ایثار متقابل است. ایشان در سختترین شرایط اقتصادی، همواره یاور و دلگرمی همسر خود بودند. در خانه ساده و بیآلایش خود، با کمترین امکانات، زندگیای سرشار از قناعت، محبت و رضایت را بنا نهادند. فاطمه (س) نه تنها شریک زندگی علی (ع) بودند، بلکه در بُعد معنوی و سیاسی نیز همواره پشتیبان ولایت بوده و در دفاع از حق همسرشان، از هیچ کوششی فروگذار نکردند.
فاطمه (س)؛ مادر اسوهها، مدرس اخلاق
حاصل ازدواج مبارک ایشان با امام علی (ع)، فرزندانی، چون امام حسن (ع)، امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) وامکلثوم (س) بود که هر یک ستارهای درخشان در آسمان هدایت بشریت شدند. شیوه تربیتی حضرت زهرا (س) بر پایه عشق، علم، دینداری و اخلاق استوار بود. ایشان فرزندان خود را با بازیهای آموزنده، داستانهای دینی و آموزشهای عملی فضایل پرورش دادند، به گونهای که هر کدام الگوی صبر، جهاد و تقوا شدند. این سبک تربیتی، راهنمایی جامع برای والدین در تمامی اعصار است.
ابعاد معنوی و اخلاقی؛ از زهد تا اوج عرفان
زهد و سادهزیستی: با وجود مقام والایشان، همواره زندگی بسیار ساده و بیتکلفی داشتند و دنیا در چشمان ایشان بیارزش بود.
عبادت و بندگی: شبهای طولانی به عبادت و مناجات با پروردگار میپرداختند و اوج بندگی را به نمایش میگذاشتند. نقل است که امام حسن (ع) فرمودند: "مادرم را دیدم که از شب تا صبح به عبادت میایستاد... "
سخاوت و انفاق: با وجود نیاز خود، هر آنچه داشتند را در راه خدا و کمک به فقرا انفاق میکردند و خود گرسنه میماندند.
حیا و عفت: نهایت عفت و حجاب را رعایت میکردند و الگویی بینظیر در این زمینه بودند.
صبر و شکیبایی: در برابر تمامی مصائب و رنجها، شکیبایی بینظیری از خود نشان دادند.
دفاع از حق و مقابله با انحراف؛ خطبه فدکیه
شاید یکی از برجستهترین جلوههای شخصیت حضرت زهرا (س)، دفاع شجاعانه ایشان از حق و مقابله با انحرافات پس از رحلت پیامبر (ص) باشد. ایشان با درک عمیق از اهمیت ولایت و امامت، به تبیین حق و باطل پرداختند. خطبه فدکیه ایشان، نه تنها سندی تاریخی و بلاغی، بلکه بیانیهای است روشنگر در دفاع از جایگاه امامت و افشای انحرافات زمانه. این خطبه، نمادی از ایستادگی بر اصول و عدم سکوت در برابر ظلم است، حتی اگر به قیمت جان باشد.
فاطمه زهرا (س)، شخصیتی است که تمام ابعاد کمال انسانی را در خود جمع کرده بود. او نه تنها یک بانوی نمونه برای زنان مسلمان است، بلکه نمادی از انسان کامل است که با ایمان، ایثار، دانش، عبادت، مقاومت و اخلاق، به اوج قُرب الهی دست یافت. سیره زندگی ایشان، همچنان پس از قرنها، الهامبخش هر انسانی است که در جستجوی معنای حقیقی زندگی و راه رسیدن به سعادت جاودان است.
سالروز شهادت آن بانوی خورشید، تنها یک مناسبت تاریخی نیست؛ بلکه آینهای است برای سنجش فاصله ما با آرمانهای ایشان. چراغی که اگر در مسیر زندگی روشن نگاه داشته شود، میتواند جامعه را از گردابهای بیعدالتی و بیاخلاقی نجات دهد.