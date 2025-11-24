درحالیکه زوج‌های جوان به فرزندآوری بی رغبت هستند، مادر ۳۶ ساله درچه‌ای چشم انتظار تولد هشتمین فرزندش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ نرجس هاشمیان در ۱۸ سالگی پس ازازدواج به همسرش که تک فرزند شهید علیجانی بود قول می‌دهد به عنوان عروس بسیجی در لبیک به رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص فرزندآوری برایش دست کم ۶ فرزند بیاورد تا از تنهایی در بیاید.

این مادر در ۲۰ سالگی صاحب فرزند شد و هم اکنون روح اله ۱۷ ساله، حسین ۱۳ ساله، محمد جواد ۱۱ ساله، ریحانه، فاطمه ۵ ساله، زهرا حدود سه و نیم ساله و علی یک و نیم ساله است و سه ماه دیگر هم قرار است مهدی به دنیا بیاید.

یکی از فرزندانش هم وقتی سه ماهه بوده فوت می‌کند.

خانم هاشمیان معتقد است با چند فرزندی بهتر می‌توان فرزندان را تربیت کرد و می‌گوید: هر بار که هر کدام از اعضای خانواده متوجه می‌شده قرار است عضو جدیدی به خانواده اضافه شود خوشحال می‌شوند و با تقسیم کار و وظایف در خانه‌ای ساده، پر انرژی و با حال خوب زندگی می‌کنیم.

وی افزود: بچه داری سخت است، اما آن قدر در کنار بچه‌ها بودن شیرین است و با دیدن خوشحالی و بازی کردن و سرگرم بودنشان، زحماتشان به چشم نمی‌آید.

فعالیت‌های فرهنگی در بسیج و محله‌ها و تشکیل و شرکت در روضه‌های خانگی بخشی از فعالیت این روز‌های این خانواده ۹ نفره است.