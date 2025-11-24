به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: از ابتدای مهرماه تاکنون حدود ۳۰ روز مدارس استان به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری شده‌اند.

ناصر علی‌فر افزود: آموزش مجازی هیچ‌گاه جایگزین آموزش حضوری نیست و برای جبران عقب‌ماندگی آموزشی ناشی از آلودگی هوا در استان باید تصمیم و اقدام فوری و اثرگذار اتخاذ شود.

او ادامه داد: به دلیل شرایط اقلیمی، در حالت عادی ۱۷ روز مدارس خوزستان زودتر از سایر استان‌ها تعطیل می‌شوند؛ علاوه بر این، کلاس‌های درس در شهر‌های آلوده نیازمند تامین دستگاه‌های تصفیه هوا هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با ابراز نگرانی از عدم آمادگی دانش‌آموزان خوزستان برای شرکت در کنکور به دلیل تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا گفت: از وزارت آموزش و پرورش درخواست کرده‌ایم سهمیه پنج درصدی بلایای طبیعی کنکور برای خوزستان نیز لحاظ شود تا دانش‌آموزان این استان توان رقابت با سایر نقاط کشور را داشته باشند.