استاندار کرمانشاه در شورای اداری بخش ماهیدشت بر توسعه متوازن ماهیدشت؛ از زیرساخت و مسکن تا گردشگری و اشتغال بومی تاکید کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در شورای اداری بخش ماهیدشت با اشاره به سیاستهای توسعهای در حوزه مسکن، زیرساخت، کشاورزی و محیط زیست، گفت: سامانه سردسیری، مقابله با آفت بلوط و اولویتدادن به نیروهای بومی در صنایع در دستور کار جدی استان قرار دارد.
دکتر منوچهر حبیبی در پایان هفتمین سفر به بخشهای استان در نشست شورای اداری بخش ماهیدشت گفت: اگر امروز ماهیدشت به عنوان قطب کشاورزی مدرن و یکی از خاستگاههای تولید در استان شناخته میشود، این اعتبار و برند، حاصل تلاش و همراهی مردمی است که با صفا و نجیبانه در کنار مسئولان کار را پیش بردهاند.
وی تصریح کرد: فرهنگ غنی و سابقه دیرینه مردم منطقه، پشتوانه ارزشمند توسعه در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، گردشگری و صنایع کوچک است.
استاندار کرمانشاه موضوع «مسکن مهر ماهیدشت» را یکی از محورهای جدی بازدید امروز دانست و گفت: سالهاست بخشی از واحدهای مسکن مهر تکمیل نشده و این مناسب شأن مردم نیست. با همکاری بنیاد مسکن، شهرداری و مجموعه استان، باید روند تمدید پروانهها و تکمیل واحدها فوری آغاز شود تا این پروژه هرچه سریعتر به دست متقاضیان واقعی برسد.
وی تأکید کرد: تیم مدیریتی استان پیگیری این پرونده را تا رسیدن به نتیجه نهایی است.
مدیر ارشد استان احداث کمربندی ماهیدشت را از مهمترین زیرساختهای توسعهای منطقه دانست و تصریح کرد: ماهیدشت در مسیر تردد زائران اربعین است و سالانه در این ایام با حجم سنگین ترافیک مواجه میشود. عبور وسایل نقلیه سنگین از داخل شهر علاوه بر ایجاد مزاحمت برای شهروندان، زمان سفر را نیز افزایش میدهد و ساخت کمربندی ضرورتی غیرقابل انکار است و با کمک مدیران فنی و وزارت راه، پیگیری و اجرا خواهد شد.
وی گفت: با توجه به توسعه کالبدی سریع شهر، این پروژه نقش بزرگی در ایمنی، کاهش بار ترافیکی و افزایش کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.
مدیر ارشد استان با اشاره به اهمیت مجموعه گردشگری کاروانسرای ماهیدشت و حوزههای مرتبط با میراثفرهنگی عنوان کرد: این منطقه ظرفیت بینظیری برای گردشگری دارد و اگر زیرساختهای اقامتی، خدماتی و تفریحی در ماهیدشت تکمیل شود، این بخش میتواند به یکی از قطبهای گردشگری استان تبدیل شود.
وی تصریح کرد؛ با پیگیری فرماندار و دستگاههای اجرایی، صدور مجوزها و آغاز عملیات اجرایی این پروژه باید بدون تأخیر انجام شود.
دکتر حبیبی در واکنش به دغدغههای مردم درباره اشتغال، تأکید کرد: هیچ صنعتی مجاز نیست تا زمانی که نیروی بومی وجود دارد، از خارج از منطقه نیرو جذب کند و اولویت با جوانان ماهیدشت است و تنها در موارد تخصصی و نبود نیرو در منطقه، امکان جذب از خارج وجود دارد.
وی خطاب به صاحبان صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی مستقر در ماهیدشت گفت: صنایع باید در ساخت مدرسه، مراکز فرهنگی و اجتماعی مشارکت کنند و مسئولیت اجتماعی یک شعار نیست، یک تکلیف است لذا همانطور که از امکانات استان استفاده میکنند، نفع آنها نیز باید به جامعه بازگردانده شود.
استاندار کرمانشاه با توجه به اهمیت جنگلهای بلوط زاگرس گفت:اگر زیبایی و آبوهوای بسیاری از مناطق غرب کشور حفظ شده، بخش عمدهای از آن را مدیون جنگلهای بلوط هستیم و آفت بلوط تهدیدی برای این سرمایه ملی است و در سفر اخیر ریاستجمهوری به استان، موضوع بهطور جدی مطرح شد.
وی تاکید کرد: طرحهای پژوهشی و عملیاتی برای مهار این آفت با همکاری سازمان جنگلها و مراکز تحقیقاتی در حال انجام است.
دکتر حبیبی یکی از حیاتیترین پروژههای استان را سامانه سردسیری دانست و بیان کرد: دشتهای ماهیدشت، سنجابی، روانسر و حتی تأمین آب شرب شهر کرمانشاه به این سامانه وابسته است. بدون اجرای آن آینده منابع آب استان با چالش جدی مواجه میشود. این پروژه در شورای عالی کشور مطرح شده و با اولویت بالا در حال پیگیری است.
وی گفت: اجرای سامانه سردسیری تنها راه نجات کشاورزی بسیاری از مناطق استان است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به تجربه موفق کشت زعفران در برخی نقاط استان افزود: زعفران هم کمآببر است و هم درآمد بالایی دارد لذا باید با آموزش و حمایتهای فنی، این محصول جایگزین بخشی از کشتهای پرآببر شود تا هم درآمد کشاورزان افزایش یابد و هم منابع آب حفظ شود.
وی افزود: دیدار با مردم ادامه دارد؛ گزارش پیگیریها بهصورت مستمر اعلام میشود و هیچ مطالبهای در ماهیدشت بدون پاسخ نخواهد ماند.