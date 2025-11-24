

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان و در بخش مردان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) میلاد صادق زاده در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نماینده ایتالیا مبارزه کرد. در این مبارزه صادق زاده با وجود اینکه با نتیجه ۳ بر ۲ از حریفش پیش بود به علت خطای بیشتر بازنده اعلام شد.

بدین ترتیب صادق زاده آخرین مبارزه خود را در مرحله رده بندی برگزار می‌کند.