حسن مدیریت استاندار اصفهان یاریگر رفع موانع تولید استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان کاشان، حداقل ۲۲ مورد مجموعههای تولیدی بررسی و مصوبات لازم برای آنها ارائه شد.
ارشاد استعدادی افزود: برخی مسائل رفع و تعدادی به ستاد ملی و کارگروههای تخصصی ارجاع داده شد، تا برای بررسی و رفع آنها اقدام شود.
وی با اشاره به بررسی مسائل شرکت ذوبآهن اصفهان ادامه داد: مصوبههایی برای کمک به رفع مشکلات این مجموعه مطرح شد و امیدواریم که این شرکت بتواند به دوران بالندگی و تأثیرگذاری خود در عرصه اقتصاد و تولید برگردد.
استعدادی افزود: در این جلسه برای پرداخت بدهیهای شرکت ذوبآهن مهلتهای زمانی گرفته و پرداخت بدهیها قسط بندی شد و با حسن مدیریت استاندار، شاهد انسجام و وفاق خوبی در حوزه تسهیل و گرهگشایی از مشکلات تولید هستیم.
استاندار اصفهان هم گفت: در این سفر، بسیاری از مشکلات شهرستانهای کاشان و اصفهان بررسی و برخی از مسائل رفع شده است.
مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات، چالشهای موجود شرکت ذوب آهن است، افزود: این شرکت دچارمشکلاتی است که سالها انباشته شده و امیدواریم، این جلسه مقدمهای برای حل اساسی مشکلات ذوبآهن باشد و با همت ستاد ملی تسهیل حل شود.