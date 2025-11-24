به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ این روزها دیار علویان بار دیگر میزبان عاشقانی شد که پس از دهه‌ها گمنامی، در آغوش مردمی آرام گرفتند که خون در رگ‌هایشان برای حسین(ع) جاری است.

در این مراسم مدیران، کارکنان و هنرمندان صداوسیمای مازندران با چشمانی اشکبار و دلی مالامال از عشق، حلقه‌وار پیکر مطهر این شهید را در میان گرفتند.

سخنران مراسم با گرامیداشت یاد این شهیدان تأکید کرد: اینان کسانی بودند که در تاریکی شب‌های دفاع مقدس، چراغ راه ملت شدند و امروز چراغ‌های روشن استودیوهای صداوسیما، فروغ بخش راه پرپیچ و خم نسل جوان خواهد بود.

گفتنی است پیکر این شهید والامقام پس از تشییع در سازمان صداوسیما مازندران، برای خاکسپاری به آرامگاه ابدی انتقال یافت.