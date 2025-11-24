به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با دستور معاون اول قوه قضائیه، زمینه راه‌اندازی هشت شعبه دادگاه خانواده در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، شادگان، بهبهان، ماهشهر، رامهرمز، شوشتر و کارون فراهم شده و پرونده‌های مرتبط در این مرجع رسیدگی خواهد شد.

او افزود: با توجه به ابلاغ ساختار جدید دادگستری کل استان خوزستان، دادگاه خانواده در شهرستان‌های پیش‌بینی شده تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: هم‌اکنون ۱۸ شعبه دادگاه خانواده در چهار حوزه قضایی اهواز، اندیمشک، دزفول و شوش فعالیت می‌کنند که این شعبه‌ها به ۷۹ درصد پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه در سطح استان رسیدگی می‌کنند و با اختصاص هشت شعبه جدید در شهرستان‌های جدید، میزان رسیدگی‌ها به ۹۰ درصد خواهد رسید.