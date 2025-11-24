افتتاح مرکز آزمایشگاهی،سونوگرافی و رادیولوژی درمانگاه بسیجیان آزادشهر
مرکز آزمایشگاهی،سونوگرافی و رادیولوژی درمانگاه بسیجیان یادگار امام (ره) آزادشهر با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج مرکز آزمایشگاهی،سونوگرافی و رادیولوژی درمانگاه بسیجیان یادگار امام (ره) آزادشهر با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان افتتاح شد. معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا گلستان گفت: ۲۷ میلیارد تومان از موسسه درمان بسیجیان کشور و بنیاد تعاون بسیج برای این مرکز هزینه شده است.
سرهنگ باقر رحمانی افزود : این این بخش ها شامل رادیولوژی ،آزمایشگاه و عکساو پی جی رادیولوژی دندان است.