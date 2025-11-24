مرکز آزمایشگاهی،سونوگرافی و رادیولوژی درمانگاه بسیجیان یادگار امام (ره) آزادشهر با اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان افتتاح شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه نینوا گلستان گفت: ۲۷ میلیارد تومان از موسسه درمان بسیجیان کشور و بنیاد تعاون بسیج برای این مرکز هزینه شده است.

