به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون اجتماعی قوه قضائیه در آیین اختتامیه دومین رویداد شبیه‌سازی فرایند‌های قضایی (شفق) در نجف‌آباد گفت: با هدف ارتقای آموزش حقوقی برای دانشجویان رشته حقوق، دانشگاه‌ها دادگاه‌های شبیه ساز برگزار کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سخنگوی قوه قضاییه افزود: این دادگاه‌های شبیه سازی شده تمرینی برای اجرای عدالت در آینده برای دانشجویان است می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند.

اصغر جهانگیر با تاکید بر اینکه حقوق، رشته‌ای ترکیبی و میان رشته‌ای است، تاکید کرد: کسانی که در این رشته فعالیت می‌کنند باید دانش حقوقی بالایی داشته باشند و در حوزه‌های اقتصادی، جامعه شناسی، جرم شناسی و روان شناسی و علوم شناختی تخصص داشته باشند.

وی گفت: رشته حقوق عمومی در بسیاری از کشور‌های دنیا ایجاد شده و دانشجویان در این رشته دانشگاهی به موضوعات مرتبط با ارزش‌ها و قوانین عمومی می‌پردازند که در ایران تاکنون چنین فرصت تحصیلی در مراکز علمی و دانشگاهی به وجود نیامده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به قانون تحصیل رایگان در کشورمان افزود: این قانون به دلیل مشکلات اقتصادی باعث شده تا مدارس غیرانتفاعی جایگزین آموزشگاه‌های دولتی بشود و یا مدارس از خانواده دانش‌آموزان شهریه دریافت کنند.

جهانگیر ادامه داد: قوانین و حقوق عمومی مثل همین تحصیل رایگان به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی گاهی تضییع شده، ولی باید حقوق عمومی رعایت شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیچیدگی‌های جامعه ناشی از توسعه فناوری‌های نوین و علوم روز گفت: در این شرایط قضاوت بر اساس عدل و قانون مستلزم آشنایی با فناوری‌های جدید و ارتباط بین رشته‌ای است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان نیز در این نشست به اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره و افزود: طرح‌های پیشنهادی دانشجویان و استادان رشته‌های مختلف برای کاهش جرم و اطاله دادرسی و افزایش ضریب امنیت و آرمش عمومی بررسی و مدل‌های جدید اجرا خواهد شد.

وی افزود: ارتباط بین دانشگاه و دانش‌آموزان نقش مهمی در کاهش وقوع جرم داشته که این موضوع در دادگستری کل استان اصفهان پیگیری و طرح‌هایی در این خصوص به اجرا رسیده است.