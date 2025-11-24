فرمانده سپاه خوی گفت: به برکت حضور بسیج، نظام اسلامی طی سال‌های بعد از انقلاب بسیاری از بحران‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار مصطفی آقایی، شامگاه یکشنبه دوم آذر در مراسم سوگواری شب شهادت حضرت فاطمه (س) و آیین بزرگداشت هفته بسیج در مسجد روستای سیوان خوی با بیان اینکه بسیجیان با تأسی از سیره امام حسین (ع) در میدان‌های مختلف دشمنان را ناکام گذاشته‌اند، افزود: رژیم جعلی اسرائیل و آمریکا با ایران اسلامی و ایران مقتدر مخالفند اما با رهبری قدرتمند مقام معظم رهبری نتوانسته‌اند به اهداف شوم خود برسند.

فرمانده سپاه خوی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه افزود: اسرائیل امروز برای بقای موجودیت خود تلاش می‌کند و نسل‌کشی در غزه نشان‌دهنده پایان عمر این رژیم جعلی است.

آقایی تصریح کرد: صهیونیست‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب دریافته‌اند که جمهوری اسلامی ایران در برابر نظام سلطه خواهد ایستاد و به همین دلیل در این ۴۷ سال دست به انواع جنایات و توطئه‌ها علیه کشور زده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جنگ دوازده‌روزه گفت: این جنگ نشان داد رژیم صهیونیستی و آمریکا به هیچ‌یک از مقررات بین‌المللی پایبند نیستند. اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل و حامیانش را در این نبرد سر جای خود نشاند و آنان شکست سختی از مردم ایران اسلامی خوردند.

فرمانده سپاه خوی همچنین توطئه «ایران‌هراسی» آمریکا و اسرائیل را ناموفق دانست و بیان کرد: آنها تلاش کردند با این ترفند سایر کشورها را با خود همراه کنند اما با رهبری مقام معظم رهبری، جانفشانی نیروهای نظامی و هوشیاری و اتحاد مردم ایران اسلامی ناکام ماندند.

بسیج استوارتر از هر زمان در صحنه‌ها حضور دارد

در ادامه مراسم دادستان خوی نیز با گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت شهادت حضرت فاطمه(س) گفت: بسیج امروز استوارتر و باصلابت‌تر از هر زمان دیگری در صحنه حضور دارد و ایران اسلامی در سایه رشادت‌های بسیجیان مسیر خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام رشتبر با تأکید بر لزوم الگوگیری جامعه از حضرت فاطمه(س)، افزود: سیره این بانوی بزرگ باید در جامعه جاری و ساری شود.