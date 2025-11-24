پخش زنده
امام جمعه میبد تدوین یک سند جامع استراتژیک با محور ایجاد درآمد ماهانه پایدار برای هر شهروند میبدی از طریق "سهامدار کردن مردم" در پروژههای سودآور را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیتالله اعرافی در جلسه توسعه و تعاون شهرستان میبد، با تأکید بر اینکه رشد و توسعه همه ابعاد شهر از اهداف اصلی مدیران باید باشد، تصریح کرد: پروژههای اساسی، بنیادی و سودآوری که مایه رشد و تعالی شهر هستند، باید با جدیت دنبال شوند.
وی با تأکید بر رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، مشارکت گستردهتر مردم و طبقات متوسط در کنار بخش خصوصی را خواستار شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سرمایهگذاریهای ثابت در بخش صنعت، اظهار داشت: باید گامهای بزرگتری برای سهامدار کردن مردم برداشته شود تا از منافع سالانه و پایداری که از این سرمایهگذاریها حاصل میشود، بهرهمند شوند.
آیت الله اعرافی افزود: هر میبدی باید با سهامدار شدن، به یک درآمد ماهانه و پایدار دست یابد و تمامی مسائل از طریق علم، اندیشه، تلاش و مشارکت فعال مردم قابل حل است.
وی با اشاره به هیئت مدیره توسعه و تعاون میبد، بر ضرورت تسریع در تدوین دورنمای کار تا پایان سال تأکید کرد و خواستار شد که این چشمانداز، به جامعه متصل شده و به یک سند جامع حرکت برای یک دوره پنج یا ده ساله تبدیل شود.
امام جمعه میبد بر استفاده از نیروی فکری، تجربیات افراد خوشفکر و به ویژه نسل جوان در اجرای این پروژهها تأکید کرد و افزود: باید کارآفرینان دانشگاهی و غیردانشگاهی که قادر به گشودن عرصههای جدید هستند، شناسایی و میدان برای حمایت از آنها باز شود.
آیتالله اعرافی اجرای پروژهها را منوط به انطباق کامل با قانون، شفافیت کامل و اطلاعرسانی مستمر به مردم دانست. وی در مورد اولویتهای تعیینشده امسال، به مواردی مانند تکمیل پروژه فاضلاب شهری، منطقه ویژه اقتصادی، و صنعت فولاد اشاره کرد که پتانسیلهای اقتصادی بالایی دارند.