

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله اعرافی در جلسه توسعه و تعاون شهرستان میبد، با تأکید بر اینکه رشد و توسعه همه ابعاد شهر از اهداف اصلی مدیران باید باشد، تصریح کرد: پروژه‌های اساسی، بنیادی و سودآوری که مایه رشد و تعالی شهر هستند، باید با جدیت دنبال شوند.

وی با تأکید بر رعایت عدالت اجتماعی و اقتصادی، مشارکت گسترده‌تر مردم و طبقات متوسط در کنار بخش خصوصی را خواستار شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های ثابت در بخش صنعت، اظهار داشت: باید گام‌های بزرگ‌تری برای سهامدار کردن مردم برداشته شود تا از منافع سالانه و پایداری که از این سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود، بهره‌مند شوند.

آیت الله اعرافی افزود: هر میبدی باید با سهامدار شدن، به یک درآمد ماهانه و پایدار دست یابد و تمامی مسائل از طریق علم، اندیشه، تلاش و مشارکت فعال مردم قابل حل است.

وی با اشاره به هیئت مدیره توسعه و تعاون میبد، بر ضرورت تسریع در تدوین دورنمای کار تا پایان سال تأکید کرد و خواستار شد که این چشم‌انداز، به جامعه متصل شده و به یک سند جامع حرکت برای یک دوره پنج یا ده ساله تبدیل شود.

امام جمعه میبد بر استفاده از نیروی فکری، تجربیات افراد خوش‌فکر و به ویژه نسل جوان در اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد و افزود: باید کارآفرینان دانشگاهی و غیردانشگاهی که قادر به گشودن عرصه‌های جدید هستند، شناسایی و میدان برای حمایت از آنها باز شود.

آیت‌الله اعرافی اجرای پروژه‌ها را منوط به انطباق کامل با قانون، شفافیت کامل و اطلاع‌رسانی مستمر به مردم دانست. وی در مورد اولویت‌های تعیین‌شده امسال، به مواردی مانند تکمیل پروژه فاضلاب شهری، منطقه ویژه اقتصادی، و صنعت فولاد اشاره کرد که پتانسیل‌های اقتصادی بالایی دارند.