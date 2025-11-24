میلاد صادق زاده با برتری مقابل نماینده مالزی به نشان برنز مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم دست یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله رده بندی وزن منهای ۶۰ کیلوگرم مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) میلاد صادق زاده مقابل حریفی از مالزی به برتری رسید و صاحب نشان برنز شد.

صادق زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نماینده ایتالیا مبارزه کرد. در این مبارزه صادق زاده با وجود اینکه با نتیجه ۳ بر ۲ از حریفش پیش بود به علت خطای بیشتر بازنده اعلام شد و راهی رده بندی شد.

نشان برنز صادق زاده، سی امین نشان کاروان ایران است.