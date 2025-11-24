پخش زنده
مراسم باشکوه تشییع ۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس از دقایقی پیش در رشت آغاز شده و هماکنون با حضور گسترده گیلانیان عزادار فاطمی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان، این مراسم معنوی از مقر سپاه مرکزی رشت آغاز شده و مردم، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان استانی و هیئتهای مذهبی با شور فاطمی، پیکرهای مطهر شهیدان را تا میدان شهدای ذهاب رشت تشییع میکنند.
این آیین باشکوه در سومین روز از آذرماه و از دقایقی قبل آغاز شده و حضور پرشور مردم دیار میرزا گوچک جنگلی در مراسم تشییع این شهدای خوشنام، بار دیگر جلوهای از قدرشناسی و پایبندی گیلانیان به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشته است.