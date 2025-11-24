همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تشییع پیکر‌های مطهر هفت شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور مردم قدرشناس و شهید پرور قم، از مسجد امام حسن عسگری تا حرم حضرت معصومه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیکر مطهر سه تن از این شهدا امروز در مکان های مختلف استان قم به خاک سپرده می شوند.

این شهدا در عملیات های کربلای چهار و پنج، خیبر، عاشورا، عاشورای دو و والفجر مقدماتی جان فشانی کردند.

امروز در سراسر کشور پیکر مطهر 300 شهید تشییع می شوند، که 100 شهید در تهران و 200 شهید را مردم در استان های مختلف کشور تشییع می کنند.