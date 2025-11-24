پخش زنده
رئیس اتاق اصناف چهارمحال و بختیاری از اهدای ۱۰۰ بسته کمکهای مومنانه به عزتمندان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمود حبیبیان افزود: همچنین کمکهای مومنانه معیشتی اصناف به ۵۰۰ بسته میرسد.
وی افزود: این اقلام شامل برنج، رب، ماکارونی و روغن است.
رئیس بسیج اصناف استان چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین گروههای جهادی اصناف در مشاغل مختلف به مناطق دوردست استان رهسپار میشوند و تا پایان سال به مردم محروم خدمت رسانی میکنند
مرتضی کریمی گفت: توزیع بستههای مومنانه اصناف استان تا دو هفته ادامه خواهد داشت.