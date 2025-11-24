به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام، مومنین و دلدادگان اهل بیت(ع) در ساری با تشکیل دسته‌های عزاداری و حضور در خیابان‌های اصلی شهر، ارادت خود را به ساحت شهدا و مکتب فاطمی نشان دادند.

در این مراسم پرشکوه، پیکر مطهر ۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس که به "آلاله‌های سرخ مکتب فاطمه زهرا(س)" تشبیه شده بودند، در میان امواج خروشان مردمی که با سینه‌های مالامال از عشق و چشمانی اشکبار حلقه‌وار آنها را دربرگرفته بودند، تشییع شد.

مردم غیور ساری با فریادهای "فاطمه فاطمه" و "لبیک یا خامنه‌ای"، عشق بی‌پایان خود را به آرمان‌های والای شهدا و تداوم راه انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند. حضور نوجوانان، جوانان و کهنسالان در کنار یکدیگر، تصویری زیبا از وحدت و همدلی در مسیر احیای ارزش‌های اسلامی را ترسیم می‌کرد.

پس از مراسم تشییع، پیکرهای مطهر این شهدا در ۶ شهر سوادکوه، سوادکوه شمالی، کلاردشت، بابل، نوشهر و ساری به خاک سپرده خواهند شد.