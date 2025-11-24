به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سالروز شهادت حضرت‌ام ابی‌ها (س)، مردم ولایتمدار در شهر‌های مختلف استان با برپایی مجالس عزاداری در رثای دخت گرامی اسلام (س) سوگوار هستند.

عاشقان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس روضه خوانی در مساجد، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها، هیات‌های عزاداری و منازل و به حرکت درآوردن دسته جات عزاداری این مصیبت عظمی را به ساحت مقدس فرزند بانوی دو عالم حضرت امام زمان (عج) تسلیت وتعزیت عرض می‌کنند.

همچنین دلدادگان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالب و اشعار در خصوص زندگانی و شخصیت حضرت ریحانه النبی (س) به اشتراک می‌گذارند.