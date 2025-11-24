پخش زنده
امروز: -
هفته سیزدهم فوتبال لیگای اسپانیا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
رئال اویدو ۰ - ۰ رایو وایکانو
رئال بتیس ۱ - ۱ جیرونا
ختافه ۰ - ۱ آتلتیکومادرید (گل: دومینگوش دوآرته - گل به خودی مدافع ختافه - در دقیقه ۸۲)
الچه ۲ - ۲ رئال مادرید (گلهای رئال: دین هویسن ۷۸ و جود بیلینگام ۸۷)
- برنامه - دوشنبه ۳ آذر:
اسپانیول - سویا
- در جدول لیگا تیم رئال مادرید با ۳۲ امتیاز بار دیگر در صدر قرار گرفت و تیمهای بارسلونا با ۳۱، ویارئال با ۲۹ و آتلتیکومادرید با ۲۸ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.