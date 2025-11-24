تنش آبی در ماکو جدی است؛ لزوم اصلاح الگوی کشت
فرماندار ماکو با اشاره به نقش بنیادین رسانهها در آرام سازی افکار عمومی و کاهش خسارات بحران، وضعیت تنش آبی در شهرستان را جدی توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ شهلا تاجفر فرماندار این شهرستان در چهارمین جلسه پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیاتی پاسخ به بحران شهرستان ماکو که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای کمیته مدیریت بحران در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، نقش رسانهها را در مدیریت بحران سرنوشتساز خواند و اظهار داشت: رسانهها با افزایش سطح آگاهی عمومی و شکلدهی به فهم مشترک از شرایط، میتوانند از گسترش تبعات بحران جلوگیری کنند.
وی روابط عمومی دستگاهها را مکلف دانست در ارتباطی منظم، مستمر و هدفمند با رسانههای محلی، استانی و ملی، جریان اطلاعرسانی دقیق، سریع و مسئولانه را تقویت کنند.
تاجفر با جدی توصیف کردن وضعیت تنش آبی شهرستان تأکید کرد: اگر برنامهریزیهای مرتبط با حساسیت لازم دنبال نشود، این وضعیت میتواند بر عرصههای مختلف زندگی مردم تأثیر بگذارد.
وی یکی از عوامل تشدید چالشهای آبی را سوءمدیریت منابع عنوان کرده و خواستار اصلاح الگوی کشت، حرکت بهسوی محصولات کمآببر و مدیریت بهینه منابع موجود شد.
فرماندار ماکو همچنین با اشاره به نزدیکشدن فصل سرد سال، تأکید کرد: تأمین سوخت جایگزین موضوعی ضروری و غیرقابل تعویق است و هر دستگاه باید برنامه عملیاتی خود را شفاف، دقیق و در قالب گزارش رسمی به فرمانداری ارائه دهد.
وی شهرستان ماکو را منطقهای مرزی توصیف کرد و افزود: مدیران دستگاهها باید با احساس مسئولیت مضاعف، درک عمیق از شرایط مرزی و آمادگی کامل وارد میدان شوند.
فرماندار ماکو پیشبینی و ذخیرهسازی اقلام اساسی را از مهمترین اولویتهای مدیریت بحران دانست و بر برگزاری مانورهای دورهای در حوزه مأموریت هر دستگاه تأکید کرد.
تاجفر در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تأمین ژنراتور در تمامی ادارات، دستگاهها و نانواییها اشاره کرد و افزود: پایداری خدمات اساسی و استمرار فعالیت مراکز ارائهدهنده کالاهای ضروری باید در هر شرایطی تضمین شود.