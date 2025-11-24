دو گروه صیاد متخلف در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو دستگیر شدند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب از دستگیری دو گروه صیاد متخلف در منطقه حفاظت شده تالاب نوروزلو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ موسی جسور گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب و پاسگاه محیطبانی شهید منوچهر شجاعیان با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر تالاب نوروزلو موفق به دستگیری ۲ گروه صیاد غیرمجاز و همچنین کشف و توقیف بیش ۱۶ رشته تور دام ماهیگیری و یک مورد قایق شدند.
وی با اشاره به ممنوعیت صید و شکار بدون مجوز قانونی افزود: بر اساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید، هرگونه شکار جانوران وحشی از جمله پستانداران، پرندگان و آبزیان بدون دریافت پروانه معتبر جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
جسور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مراتب را طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.