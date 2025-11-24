به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ موسی جسور گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میاندوآب و پاسگاه محیطبانی شهید منوچهر شجاعیان با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر تالاب نوروزلو موفق به دستگیری ۲ گروه صیاد غیرمجاز و همچنین کشف و توقیف بیش ۱۶ رشته تور دام ماهیگیری و یک مورد قایق شدند.

وی با اشاره به ممنوعیت صید و شکار بدون مجوز قانونی افزود: بر اساس ماده ۱۵ قانون شکار و صید، هرگونه شکار جانوران وحشی از جمله پستانداران، پرندگان و آبزیان بدون دریافت پروانه معتبر جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

جسور از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، مراتب را طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.