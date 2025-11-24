انتخابات پیش از موعد در جمهوری صرب بوسنی برای انتخاب رئیس این بخش از کشور بوسنی و هرزگوین که از ساعت ۷ صبح به وقت محلی آغاز شده بود، ساعت ۱۹ به وقت محلی پایان یافت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سارایوو، بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات، نتایج اولیه از حدود ساعت ۲۳ به وقت محلی اعلام خواهد شد.

این انتخابات پس از آن برگزار می‌شود که میلوراد دودیک، رییس سابق جمهوری صرب بوسنی با حکم دادگاه از سمت خود برکنار شد.

با وجود آنکه هنوز آمار رسمی مشارکت‌کنندگان در انتخابات اعلام نشده است، اما رسانه‌ها درصد مشارکت را حدود ۳۵ درصد اعلام کرده‌اند.

در این انتخابات، شش نامزد برای کسب کرسی ریاست جمهوری صرب بوسنی به رقابت پرداختند که شانس نامزد نزدیک به میلوراد دودیک بیشتر از سایرین است.