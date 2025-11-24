پخش زنده
کتاب «غریبِ غرب» به قلم پروانه نوری روایتی داستانی از نخستین فرمانده سپاه پاسداران در کرمانشاه است.
پروانه نوری، نویسنده کتاب «غریبِ غرب» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: کتاب «غریبِ غرب» زندگی شهید سیدمحمدسعید جعفری، (نخستین فرمانده سپاه کرمانشاه و فرمانده اولین عملیات نظامی پس از انقلاب) است که در قالب ۱۰ داستان مستند–داستانی روایت شده است.
وی با بیان اینکه، کتاب «غریبِ غرب» اثری روایتی برای زدودن غبار مظلومیت از چهره یکی از پیشتازان ناشناخته دفاع و انقلاب اسلامی است، افزود: شهید جعفری با وجود نقش مهم و اثرگذارش در سالهای آغازین انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، کمتر شناخته شده و در مظلومیت مانده است.
نوری با اشاره به اینکه کتاب «غریبِ غرب» بخشی از مجموعه «قصه فرماندهان» است، گفت: مجموعه قصه فرماندهان درباره فرماندهان کشور در دهههای اخیر است و اولین نامی که از استان کرمانشاه به ذهنم آمد شهید جعفری بود، چون با وجود جایگاهی که داشت، کمتر معرفی شده است.
وی اظهار داشت: این کتاب شامل ۱۰ داستان است و هر بخش به یکی از ویژگیهای برجسته این شهید میپردازد.
پروانه نوری افزود: زندگی شهید جعفری ابعاد گستردهای داشت، از ایمان و بینش سیاسی گرفته تا روحیه شجاعت، مبارزهجویی و پایبندی به خطوط قرمز دین و تلاش شده تا در هر داستان، گوشهای از این ویژگیها را برای مخاطب روشن کند.
وی با بیان این که نقطه پررنگ زندگی این شهید، ویژگیهایی است که رهبر انقلاب در توصیف شهید جعفری فرمودند، گفت: «پیشتاز و پیشرو»، «بهموقع فهمیدن» و «بهموقع اقدام کردن» توصیفهایی است که رهبر و فرمانده معظم کل قوا درخصوص این شهید گفته است.
نویسنده کتاب شهید جعفری افزود: ایشان میگوید شهید جعفری در هر مقطع از زندگی (پیش از انقلاب، پس از انقلاب و حتی دوران نوجوانی) هرجا وظیفهای حس شده، درنگ نکرده و در صف اول ایستاده است.
نوری گفت: شهید جعفری مانند شهید بهشتی مظلوم و بیدفاع بود، اما هیچگاه از خود دفاع نکرد و این کتاب هم با هدف معرفی این فرمانده بزرگ به مردم کشور است.
وی افزود: منابع کتاب نیز از کتاب «آقا سعید»، پایگاههای اطلاعاتی مربوط به شهید جعفری و گفتوگو با همسر و فرزند شهید جعفری است و فرآیند تحقیق و نگارش کتاب حدود یک سال زمان برده است.
کتاب «غریبِ غرب» بهتازگی در انتشارات سوره مهر منتشر و به زودی از آن رونمایی میشود.
کتاب «از حصار خاک تا معراج نور» کاری از انتشارات صریر، دیگر اثر پروانه نوری است که زندگی شهید جاویدالاثر محمدحسین حیدری را روایت میکند.