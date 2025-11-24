برگزاری همایش عفاف و حجاب در بوکان
به مناسبت هفته بسیج همایش عفاف و حجاب به همت بسیج جامعه زنان سپاه بوکان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ این مراسم که با یاد و نام حضرت فاطمه زهرا (س) و به مناسبت ایام شهادت ایشان همراه بود، فضایی معنوی و فرهنگی را در شهر بوکان رقم زد.
امام جمعه سیمینه در این همایش گفت: هفته بسیج تنها یک مناسبت تقویمی نیست بلکه فرصتی برای بازخوانی بخشی مهم از هویت ملی و فرهنگی ما است.
ماموستا اسماعیل محمودی افزود: بسیج نهادی برخاسته از ایمان، همبستگی و اراده مردم است و امروز یکی از ستونهای پیشرفت و امنیت کشور به شمار میآید.
وی گفت: یکی از اصلیترین ابزارهای غرب برای نفوذ، مساله حقوق زنان است که نمونه بارز آن را در کشور خود تجربه کردیم.
امام جمعه سیمینه مردم را مهمترین مولفه و پشتیبان و اقتدار ایران برشمرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه و با وجود تلاش گسترده قدرتهای جهان تمامی این ابرقدرتها در نهایت تسلیم اقتدار ملت شریف ایران شدند.
در این برنامه، جمعی از دختران شایسته و فعال در عرصههای فرهنگی و اجتماعی حضور یافتند و با اهدای لوح یادبود از تلاشها و شایستگیهای آنان تقدیر شد.
سرهنگ یوسف کرمی معاون هماهنگ کننده سپاه بوکان در حاشیه این همایش گفت: هدف اصلی این مراسم، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در میان نسل جوان و تقویت ارزشهای اسلامی و انقلابی در جامعه بود.
سخنرانیهای کوتاه، اجرای برنامههای فرهنگی و بیان اهمیت نقش زنان در پاسداری از ارزشهای دینی، از دیگر بخشهای این مراسم به شمار میرفت.
حضور پرشور خانوادهها و جوانان، جلوهای از همبستگی اجتماعی و ایمان دینی مردم بوکان را به نمایش گذاشت و هفته بسیج را با رنگ و بویی معنویتر همراه ساخت.