امروز در بلگراد، پایتخت صربستان نشست فوقالعادهای با حضور رئیسجمهور و وزیر انرژی این کشور برگزار شد تا وضعیت شرکت نفت صربستان را بررسی و تعیین تکلیف کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از سارایوو، این شرکت تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفته است و موضوع اصلی جلسه، پیامدهای این تحریمها و نحوه ادامه فعالیت شرکت اعلام شد.
دوبراوکا جدوویچ حاندانوویچ، وزیر انرژی صربستان با بیان اینکه طرحهای مختلفی بررسی شده است، تأکید کرد که شهروندان نباید نگران باشند، زیرا ذخایر فرآوردههای نفتی کشور برای مصرف داخلی کافی است.
وی خاطرنشان کرد که نتیجه مذاکرات دیپلماتیک با آمریکا در روزهای آتی اعلام خواهد شد.
الکساندر ووچیچ، رئیسجمهور صربستان نیز در بیانیهای گفت که مصمم است تا تمام اقداماتی را که به حفظ امنیت انرژی کشور میانجامد، اجرا کند.
وی تاکید کرد که شرکت نفت صربستان را عنصری کلیدی در منافع بلندمدت و امنیت ملی میداند.
این جلسه همزمان با گزارشهایی برگزار شد که نشان میدهد شرکت نفت صربستان با محدودیتهایی جدی مواجه است.
واشنگتن خواستار خروج روسیه از ترکیب مالکیت این شرکت است.