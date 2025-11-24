پیکر‌های مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرستان‌های بجنورد، شیروان، جاجرم و غلامان با حضور گسترده مردم، مسئولان و خادمان فرهنگ ایثار و مقاومت تشییع و به خاک سپرده شد.

مردم خراسان شمالی از ساعت‌ها قبل خود را به مسیر تشییع رسانده بودند. زنان و مردان، نوجوانان و پیران، همگی با دل‌هایی مملو از اشک و احترام، به استقبال این شهدای گمنام آمدند.

مراسم تشییع در مرکز استان از ساعت ۸:۳۰ صبح دوشنبه از مسجد انقلاب بجنورد آغاز و تا میدان کارگر ادامه داشت.

پنج شهید گمنام در بجنورد و سه شهید دیگر در شهرستان‌های شیروان، جاجرم و غلامان به خاک سپرده شدند.

مکان‌های تدفین شامل شهر غلامان، فرماندهی انتظامی شیروان، بخش حصارگرمخان شهرک قلعه جق، کارخانه آلومینای جاجرم، شهرک فرهنگیان، شهرک الغدیر، دانشگاه دارالفنون و بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد بود.