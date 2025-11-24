به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

کرمونزه ۱ - ۳ رم (گل‌های رم: ماتیاس زوله در دقیقه ۱۷، ایوان فرگوسن ۶۴ و فرانکا وسلی ۶۹)

لاتسیو ۲ - ۰ لچه

اینتر ۰ - ۱ میلان (گل: کریستین پولیشیچ در دقیقه ۵۴) (داربی دلامادونینا یا شهرآورد میلان)

- هاکان چالهان اوغلو هافبک اینتر در دقیقه ۷۴ یک ضربه پنالتی را از دست داد.

- در تاریخ داربی دلا مادونینا دو تیم تا کنون ۲۴۵ بار به مصاف هم رفته‌اند که تیم اینتر ۹۱ و میلان ۸۳ بار برنده شده‌اند. در این بازی‌ها اینتر ۳۴۱ گل و میلان ۳۲۳ گل به ثمر رسانده‌اند. آندری شفچنکو مهاجم سابق میلان با ۱۴ گل و جوزپه مه آتسا اسطوره اسبق و فقید هر دو تیم با ۱۳ گل بهترین گلزنان داربی میلان هستند. پائولو مالدینی از میلان با ۵۶ و خاویر زانتی - مدافع آرژانتینی و سابق اینتر با ۴۷ بازی رکورد داران حضور در مسابقه هستند.

* برنامه - دوشنبه ۳ آذر:

تورینو - کومو

ساسولو - پیزا

- در جدول سری آ تیم رم با ۲۷ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های میلان و ناپولی با ۲۵، اینتر و بولونیا با ۲۴ امتیاز دوم تا پنجم هستند و تیم یوونتوس با ۲۰ امتیاز ششم است.