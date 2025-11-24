پیکر مطهر ۵ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، بر دستان خیل عظیم مردم شهیدپرور یزد، از آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) به سمت حسینیه بزرگ امیرچخماق تشییع شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهر یزد، امروز با قدم‌های عاشورایی اهالی خود غرق در عطر ایثار شد. از ساعات اولیه صبح، مردم یزد، از پیر و جوان، زن و مرد، در اطراف آستان امامزاده سید جعفر محمد (ع) گرد هم آمدند تا میزبان پیکر پاک پنج تن از مسافران آسمانی باشند.

مراسم تشییع، که به نمادی از پیوند ناگسستنی مردم با شهدا تبدیل شده بود، با شکوهی کم‌نظیر آغاز شد. تابوت‌های مزین به پرچم سه‌رنگ ایران، در میان موجی از اشک و شعار‌های "الله اکبر" و "یا حسین"، بر دوش مردم سنگینی احترام و قدردانی را به دوش می‌کشیدند. خیابان‌های منتهی به حسینیه امیرچخماق، شاهد سیل حضور مردمی بود که آمده بودند تا به نمایندگی از همه نسل‌ها، ادای دین کنند.

حضور پررنگ خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان و بسیجیان در کنار نوجوانان و جوانانی که خود را در این تجدید میثاق تاریخی شریک می‌دانستند، تصویری ماندگار از همبستگی ملی خلق کرد. این تشییع، تنها یک مراسم نبود؛ بلکه یک پیمان دوباره بود؛ پیمانی که مردم یزد با خون شهدا بستند تا ثابت کنند میراث‌دار واقعی خون شهیدان گمنام خواهند بود و در مسیر حفظ دستاورد‌های دفاع مقدس ذره‌ای تردید نخواهند کرد.

مراسم تشییع، با قرائت زیارات وارده و مدیحه‌سرایی مداحان اهل بیت (ع) همراه بود. فضای معنوی حاکم بر مراسم، به ویژه در لحظاتی که تابوت‌ها از میان جمعیت عبور می‌کردند، حاکی از آن بود که این شهدا نه تنها قهرمانان ملی، بلکه میهمانان خاص حضرت زهرا (س) و ائمه اطهار (ع) هستند.

این تشییع باشکوه، بار دیگر نشان داد که یاد شهدا پیوندی ناگسستنی با هویت دینی و ملی مردم یزد دارد و این شهر، همچنان وفادار به آرمان‌های شهدایی است که برای پاسداری از اسلام و انقلاب جان خود را نثار کردند.