به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل با ابراز نگرانی عمیق از تجمع بی‌سابقه نیروی دریایی آمریکا در کارائیب، اعلام کرد: برای جلوگیری از وقوع جنگ در آمریکای جنوبی شخصاً با دونالد ترامپ تماس خواهد گرفت. او هشدار داد که منطقه نباید اشتباهات جنگ روسیه و اوکراین را تکرار کند.

لولا داسیلوا روز یکشنبه در پایان اجلاس سران G۲۰، سکوت خود را شکست و با لحنی صریح درخصوص نظامی شدن فضای دریای کارائیب هشدار داد.

رئیس‌جمهور برزیل با اشاره به ناوگان نظامی آمریکا گفت: من بسیار نگران تجهیزات نظامی سنگینی هستم که آمریکا در کارائیب مستقر کرده است. آمریکای جنوبی باید منطقه صلح باشد. او با ترسیم خطری مشابه جنگ اروپا افزود: ما نباید اشتباهی را که در جنگ روسیه و اوکراین رخ داد، تکرار کنیم. برای شروع جنگ، تنها یک شلیک کافیست و آنگاه هیچ‌کس نمی‌داند پایان آن چگونه خواهد بود. باید پیش از شروع، راه حلی پیدا کنیم.

لولا داسیلوا با یادآوری مرز طولانی و مشترک برزیل با ونزوئلا تأکید کرد: کشورش "مسئولیت حفظ ثبات در آمریکای جنوبی" را بر عهده دارد و نمی‌تواند به شعله‌ور شدن آتش جنگ در همسایگی خود بی‌تفاوت باشد.

این میانجی‌گری در حالی مطرح می‌شود که روابط واشنگتن و برازیلیا پس از ماه‌ها تنش رو به بهبود است. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که به زودی با لولا دیدار خواهد کرد و به عنوان نشانه حسن نیت، تعرفه‌های ۴۰ درصدی بر برخی کالا‌های برزیلی را لغو کرده است.

لولا که پیش‌تر نیز پیشنهاد میانجی‌گری میان آمریکا و ونزوئلا را داده بود، امیدوار است از این کانال ارتباطی جدید برای کاهش تنش نظامی استفاده کند؛ تنشی که با وجود سیگنال‌های ضعیف تمایل به گفت‌و‌گو از سوی مادورو و ترامپ، در عرصه میدانی و دریایی همچنان رو به افزایش است.