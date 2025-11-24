پخش زنده
۲۲ هزار و ۱۵۲ تماس با اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی در آبانماه ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بهروز ایران نژاد گفت: در آبانماه سال جاری، ۲۲ هزار و ۱۵۲ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان ثبت و پاسخگویی شد.
ئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی در ادامه افزود: از این تعداد تماس، ۷ هزار و ۹۱۲ مورد منجر به انجام ماموریت و اعزام تیمهای فوریت پزشکی به محل حادثه شده و سایر تماسها شامل مشاورههای پزشکی، راهنماییهای تلفنی و پیگیری وضعیت بیماران بوده است.
ی ضمن اشاره به انجام ۱۳۸۷ مورد ماموریت ترافیکی در آبانماه خاطرنشان کرد: پایگاههای اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی با بهرهگیری از نیروهای متخصص و تجهیزات فوریت پزشکی، همواره آماده خدمترسانی به هماستانیها در بیماری ها، حوادث و شرایط بحرانی است.