به منظور شتاب بخشی و جبران عقب ماندگی‌ها در امر مدرسه سازی، طرحی تحت عنوان (بساز مدرسه) راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بفرماندار شهرستان بوکان در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان گفت: افراد می‌توانند با توجه به توان مالی خود در پروژه‌های مدرسه‌سازی مشارکت کنند و اجرای این طرح می‌تواند به عنوان یک محور جدی در سیاست‌های آموزش و پرورش کشور مورد توجه قرار گیرد.

خشایار صنعتی همچنین از لزوم همکاری بین نهاد‌های مختلف، از جمله مدیریت شهری، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و خیرین مدرسه‌ساز، برای تسریع در احداث مدارس جدید خبر داد و گفت: باید پروژه‌های ساخت مدارس را با توجه به نیازمندی‌های مناطق مختلف به انجام رسانده و در این مسیر از ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز استفاده کنیم.

وی در ادامه به چالش‌های فضای مجازی و تأثیر آن بر کیفیت آموزش اشاره کرد و گفت: متأسفانه فضای مجازی مسائل جدیدی را در حوزه آموزش ایجاد کرده است. در این زمینه، از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده کرده‌ایم و توانسته‌ایم گام‌های مثبتی برداریم، اما آموزش و پرورش نیز باید در این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد.

همچنین فرماندار بوکان به صورت ویژه به بررسی و رفع مشکلات پیش‌روی خیرین مدرسه‌ساز پرداخت و مقرر شد کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان فرمانداری، آموزش و پرورش و جامعه خیرین برای تسهیل امور اداری و اجرایی پروژه‌های خیرین تشکیل شود.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه آموزش و پرورش، گفت: آموزش و پرورش باید در رأس توجهات و سیاست‌گذاری‌های کشور قرار گیرد. به رغم نقش کلیدی این وزارتخانه در پیشبرد اهداف توسعه کشور، متأسفانه بودجه تخصیص یافته به این حوزه در سرانه کشوری به نسبت دیگر وزارت‌خانه‌ها کمتر است که این امر نیازمند بازنگری و تخصیص اعتبارات بیشتر است.

دکتر محمد قسیم عثمانی افزود: برای دستیابی به توسعه پایدار در عرصه آموزش، باید کیفیت آموزشی را افزایش دهیم. مهم‌تر از کمیت، ارتقای سطح علمی و فرهنگی در مدارس است و ساختار آموزش و پرورش باید با تحولات روز همگام باشد و از آنجایی که مسیر آموزش اکنون به سمت فضای مجازی سوق پیدا کرده است، باید این چالش را به فرصتی برای ارتقای سطح کیفی آموزش تبدیل کنیم.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی همچنین به پتانسیل‌های موجود در شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: آموزش و پرورش بوکان می‌تواند به عنوان الگویی موفق در زمینه ارتقاء کیفیت آموزش، رتبه‌بندی معلمان و مدیران، و استفاده بهینه از ظرفیت‌های شهری و شورا‌های اسلامی شهر تبدیل شود.

در این جلسه دکتر محمد قسیم عثمانی بر عزم جدی خود برای پیگیری اخذ اعتبارات تکمیلی مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی در سطح شهرستان تأکید نمود و قول مساعدت برای رفع موانع بوروکراتیک و پیگیری مستمر این درخواست‌ها در سطح استانی و ملی را داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوکان نیز در این جلسه گزارشی از عملکرد و پیگیری مصوبات جلسه قبل ارائه داد.

انور ملارحیمی ضمن تشریح اقدامات انجام شده، برخی چالش‌ها و مسائل جاری در حوزه آموزش و پرورش را مطرح و از اعضای شورا درخواست همکاری بیشتر برای رفع مشکلات موجود کرد.