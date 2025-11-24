آیین‌های ویژه سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره (س) با حضور دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و ارادتمندان به بانوی بزرگ خلقت، در مساجد، مراکز و مجامع اسلامی در انگلیس برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، در آیین‌های ویژه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در انگلیس، قشر‌های مختلف مردم از ملیت‌های مختلف حضور یافتند تا در فضای آکنده از عطر صمیمیت و معنویت، یاد و نام و سیره آن بانوی بزرگ را گرامی بدارند و با آرمان‌های والای ایشان تجدید پیمان کنند.

در مرکز اسلامی انگلیس واقع در لندن، آیین‌های ویژه سالگرد حضرت زهرا (س) به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی برای ارادتمندان به آن حضرت برگزار شد، رئیس مرکز اسلامی انگلیس در این مراسم با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث اعمه اطهار (ع) ویژگی‌ها و ابعاد شخصیت بزرگ بانوی اسلام را برای حاضران تشریح کرد و عمل به سیره ایشان را ضامن عزت و رستگاری انسان‌ها دانست.

حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم موسوی با استناد به روایات گفت: پاکی و حقیقت وجودی حضرت فاطمه زهرا (س) بر این است که ایشان از نور عظمت و بزرگی خداوند یعنی همان نوری که پیامبر اعظم (ص) و امام علی (ع) از آن خلق شدند، خلق شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم موسوی افزود: برای همه ما به ویژه شیعیان خسران بزرگی است که برغم داشتن چنین الگو و شخصیت والایی از سیره و منش ایشان بهره کافی نبریم و زندگی خود را مطابق با فرامین ایشان شکل ندهیم.

در مجمع اسلامی جهانی لندن نیز حجت الاسلام و المسلمین علی عالمی با گذری بر زندگانی پر برکت بزرگ بانوی اسلام حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س)، تلاش ایشان را برای کمک به تحقق فرامین الهی در مدت عمر کوتاه ایشان الگویی برای همه انسان‌ها دانست.

وی آخرین گام مهم حضرت فاطمه زهرا (س) را در مدت عمر بابرکت ایشان، خطبه فدکیه ایشان یاد کرد وافزود: ایشان فلسفه احکام دین را در بخش دوم خطبه فدکیه بیان فرمودند فلسفه ایمان این است که انسان‌ها از بت پرستی و شرک پاک باشند، فلسفه نماز این است که انسان‌ها از کبر پاک باشند و فقط بنده خدا باشند و خداوند زکات را برای پاکی نفس و افزایش روزی قرارداد، روزه را برای اخلاص و حج را برای تقویت و شوکت مسلمانان و جهاد را برای عزت مسلمانان، و عدل را برای تساوی حق انسان‌ها و آرامش زندگی قرار داد و خداوند اطاعت خود و فرستاده خود و جانشین ایشان را واجب کرد تا نظم درامور محقق شود و جامعه از تفرقه به دور باشد.

در آیین‌های ویژه سالگرد شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) مداحال اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیز یاد و نام بزرگ بانوی اسلام را گرامی داشتند و حاضران در این مراسم دست ادب بر سینه زدند و به مقام شامخ آن حضرت ادای احترام کردند.